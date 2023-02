Kennelijk werd de eerste periode gekenmerkt door onwetendheid bij de regering, absurde maatregelen en de verwachting dat besmetting nodig was om tot grootschalige resistentie te komen. Wie in die periode besmet raakten en vervolgens ziek bleven, krijgen een soort ontslagvergoeding. Doch wie in de volgende periode besmet raakte – toen de regering wel kennis had, maar onbruikbare mondkapjes kocht – valt naar verluidt niet onder de ministeriële aansprakelijkheid. Huh? Was toen het toezicht op de verstrekking van deugdelijke beschermende middelen wel geregeld en op het thuisblijven van zieke zorgmedewerkers en het verhogen van de ic-capaciteit? De slachtoffers moeten niet langer wachten op de parlementaire enquête naar de aanpak van de coronapandemie, maar collectief letselschade claimen via de rechter. Waar asielzoekers dwangsommen krijgen uitbetaald omdat hun asielverzoek te laat wordt behandeld, hebben langdurig zieke zorgmedewerkers zeker rechten.

L.J.J. Dorrestijn