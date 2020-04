Oprichter Jan Nagel dwarsboomt succes 50Plus

Zo’n twee jaar lang was het relatief rustig binnen de politieke partij 50Plus. Oprichter Jan Nagel verliet vorig jaar het politieke toneel toen hij uit de Eerste Kamer vertrok. Een jaar eerder had hij het partijvoorzitterschap al overgedragen aan Geert Dales. Eindelijk leek het Nagel te zijn gelukt een partij op te richten die niet voortijdig was ineengestort, een populaire lijsttrekker had weggestuurd of een clown als lijsttrekker had voorgedragen.