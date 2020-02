Uitslag stelling: ’Zet asiel-aso’s sneller uit’

In 2018 zijn er 4839 misdrijven gepleegd waarbij een asielzoeker als verdachte werd aangemerkt, blijkt uit de meest recente cijfers van het ministerie van Justitie en Veiligheid. Het aantal delicten van criminele en overlastgevende asielzoekers wekt ongeloof, verbazing en onbegrip bij veel respondenten. Zij vinden een harde aanpak van raddraaiers dan ook terecht. „De asieloverlast rechtvaardigt veel zwaardere maatregelen, het moet afgelopen zijn met het onterechte medelijden. Begin eindelijk eens met het beschermen van onze burgers”, meent één van hen. En een ander gaat nog verder: „De enige echte manier van oplossen is die mensen in detentie plaatsen en op het eerste vliegtuig richting thuisland plaatsen (buiten Europa).”

Maar sommigen zijn er nog niet gerust op dat de overheid asiel-aso’s daadwerkelijk op de hielen zit met de nieuwe aanpak. „Een zwarte lijst is ’just that’. Het gaat om de opvolging”, vindt een criticus. En een ander valt bij: „Goed, er moet eerst een lijst gemaakt worden, zodat de omvang van het probleem duidelijk is. Daarna moeten er wel vervolgstappen genomen worden, want constateren dat er een probleem is, hebben we inmiddels al vaak genoeg gedaan”.

Velen stellen ook dat de overheid te laks is geweest de afgelopen jaren. „Zo’n zwarte lijst is al veel te laat. Zwak overheidsbeleid. Aanpak criminelen is algemeen veel te zwak”, beoordeelt een respondent het regeringsbeleid.

Bijna een kwart wijst een zwarte lijst af. „Tjonge, tjonge wat een krachtige maatregel zeg! Zomaar op een echte zwarte lijst. Nou, daar zullen ze van schrikken”, veronderstelt een cynicus.

En enkelen vinden de timing van de nieuwe aanpak verdacht. „Bijna 10 jaar lang een kabinet Rutte. Nooit is het probleem daadwerkelijk aangepakt. Ze krijgen zelfs een eigen busverbinding. Nu ineens, een jaar voor de verkiezingen, komt men met een lijst”, klinkt het.

Bovendien delen velen het optimisme van staatssecretaris Broekers-Knol over de bemoeienis van de EU met immigratie niet. „De EU is een gedrocht. De instroom zal niet beperkt worden, eerder groeien zolang we daar de figuren van de linkse kerk, onder wie Timmermans, hebben zitten.”

Voor velen valt de overlast van asielzoekers helemaal niet mee. Het aantal van 300 amokmakers onder de asielzoekers wordt ook betwijfeld. „Ik geloof helemaal niet in het getal 300, dit zijn er naar mijn gevoel 30.000.”

Toch brengen sommigen wel nuances aan in het asielprobleem en de overlast. Zo analyseert een nuchtere deelnemer: „Onder iedere bevolkingsgroep is een percentage overlastgevers; ook onder geboren Nederlanders. Dat is niet te voorkomen.” En deze respondent vervolgt: „Aan de andere kant werkt een gebrek aan toekomstperspectief ongewild gedrag in de hand en dus ook onder asielzoekers. De zwarte lijst moet een middel zijn in een groter pakket aan maatregelen om overlast te voorkomen; ook door het belonen van positief gedrag en mensen het gevoel te geven dat ze hier van nut kunnen zijn.”