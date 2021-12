Scan gemaakt en een half uur later al zat ik bij de orthopeed en wist ik waar ik aan toe was. Dank voor zo’n snelle consultatie in een tijd waarin alleen maar gesproken wordt over afschaling van de zorg. Een pluim voor het Sint Anna ziekenhuis in Geldrop en de afdeling orthopedie.

Mieke van de Griendt, Nuenen

