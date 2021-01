’Oneerlijke concurrentie supermarkt’

In ons Zeeuwsche dorpje is bij een bekende grootgrutter heel veel alles onder een dak te koop. Het gaat dan naast levensmiddelen ook om boeken en pennen en daarnaast huisraad, planten en zelfs meubels. Dit is niet anders als bij veel andere plattelandkernen.

Het is dan zuur dat bijvoorbeeld kleine boekwinkels en andere nerinkjes dicht moeten en omzet inleveren bij deze grote organisaties. Heb dat opgelost door bijvoorbeeld alleen boeken te kopen bij onafhankelijke boekwinkels, zoals de Amsterdamse Boekhandel.

Uiteraard verdient het de voorkeur om lekker rond te struinen in dit soort zaakjes maar boeken via hun webwinkel bestellen is dan maar even de waan(zin) van deze tijd.

Neemt niet weg dat veel intelligenter nagedacht moet worden over de geldende maatregelen en op een manier waarbij niet alleen een paar mensen van het OMT en RIVM mogen aanzitten bij de beleidsmakers. Dat is een repeterende klassieke fout die snel herzien moet worden.

H. van Leeuwen, Scharendijke