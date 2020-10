Uitslag stelling: ’Liever alles tijdelijk op slot’

Het aantal besmettingen en ziekenhuisopnames loopt zo snel op dat ingrijpen van Rutte III nodig was, vindt een meerderheid. Een voorstander juicht het hardere coronabeleid toe: „Dit is een goede zet van de overheid.” En een ander voegt toe: „Het is een begin. En eindelijk doet het kabinet wat het moet doen, namelijk duidelijkheid verschaffen en regels opstellen want zonder die regels gaan wij corona niet onder controle krijgen.” Zo wordt de helderheid die de overheid nu schept met een mondkapjesplicht in binnenruimtes gewaardeerd. De invoering ervan wordt door 78 procent van de respondenten omarmd.

De horeca is met ingang van woensdagavond gesloten, zeer tegen de zin van sommige respondenten. Enkelen wijzen erop dat het aantal besmettingen in de horeca wel meevalt en dat daarom voor restaurants en andere eetgelegenheden een uitzondering gemaakt moet worden. „De regels voor de horeca zijn te streng. Veel eigenaren doen hun best. Laat ze alleen overdag open blijven. Dan kunnen de mensen een drankje nemen en lunchen. Laat ze om 18.00 uur sluiten. Het is ook een stukje ontspanning voor de mensen”, klinkt het.

Dat het kabinet het onderwijs ontziet, wordt veelal niet begrepen. Velen zien jongeren als ’superverspreiders’ die elkaar en vervolgens familieleden kunnen besmetten. Zo bepleit een deelnemer:„Wat mij betreft moeten middelbare scholen juist dicht omdat leerlingen zich steeds verplaatsen en dus iedereen kunnen besmetten zonder zelf last te hebben. Misschien was een totale lockdown beter geweest.”

Veel deelnemers hadden nu liever een volledige lockdown gezien. Zij wijzen op de ongehoorzame en eigenwijze landgenoten, de complotdenkers en ’virusgekkies’ die lak hebben aan de regels. Zo schrijft een criticus: „De dwarse, onbeschofte en 'zelfstandige' Nederlander zal de zaak wel weer verstieren. Dat is het probleem in dit land.” En een ander denkt dat een harde lockdown onvermijdelijk is: „Veel mensen zijn coronamoe en kunnen het niet laten elkaar (al dan niet besmet) op te zoeken en de regels aan hun laars lappen.”

Bijna een derde van de deelnemers wijst de aanpak van het kabinet af. Deze groep tegenstanders vindt dat de overheid met al die harde maatregelen de samenleving kapot maakt. Bovendien geloven zij ook niet dat de maatregelen effect zullen sorteren. Eén van hen verwoordt het zo: „Met het jojo-effect door het gedeeltelijke lockdownbeleid en dan weer loslaten, krijg je het virus niet onder controle. Er moet een groepsimmuniteit gecreëerd worden en op die manier lukt dat niet.”

Een ander neemt de experts op de korrel:„Virologen hebben gewonnen, zij zijn de hakbijl van onze economie. Een harde lockdown is niet nodig.”

Maar de meesten verwachten echter dat het kabinet binnenkort alsnog een volledige lockdown zal afkondigen. Er is weinig hoop en vertrouwen dat het aantal coronabesmettingen snel zal dalen. „Gedeeltelijke lockdown is waarschijnlijk onvoldoende. Dat zal blijken over twee weken”, denkt iemand mistroostig.