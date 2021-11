Brief 3 ’Geen sprake van één Europa’

Maar gaat Europa zich dan ook bemoeien met de benzineprijs want daar betalen wij als Nederlanders namelijk ’genereus' voor. Ik ben eergisteren teruggekomen uit Frankrijk via Luxemburg. We betaalden in Frankrijk €1,694 en in Luxemburg €1,502 voor een liter benzine. En vergelijk dat met Nederlandse prijzen. Hoezo één Europa? Er klopt toch helemaal niets van de ongebreidelde bemoeizucht van Europa? Bij het minste krijgen we ’straf”’en worden we weer opgezadeld met één of andere boete. Wie betalen dat? Juist, wij als belastingbetalers, het is één grote poppenkast.

Lenneke Buijs-Verhaar

