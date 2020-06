’Niet langer meedoen aan zinloze oorlogen’

Sadet Karabulut Ⓒ ANP

Vorig jaar sprak ik in de VS een adviseur van president Trump. Waarom hamert uw president zo op hogere militaire uitgaven door NAVO-bondgenoten, op de 2% van het bruto binnenlands product?, vroeg ik haar. Het was een openhartig gesprek. Opvallend was dat mijn pleidooi voor beëindiging van permanente oorlogsvoering bij de adviseur in goede aarde viel.