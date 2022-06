’Gaskraan Groningen moet open’

Ondertussen worden de ’duimschroeven’ bij de burgers van Nederland , waaronder ook de Groningers, alleen maar aangedraaid terwijl er gas voorradig is. En stel dat Poetin de gaskraan verder dichtdraait dan gaat de gaskraan als noodmaatregel mogelijk toch open, maar dan hebben alle lapmiddelen BV Nederland al erg verziekt.

Waarom doen we dan zo moeilijk en draaien we constant om de hete brij heen want linksom of rechtsom, elke beslissing die wordt genomen doet pijn !

M. van den Berg, Den Haag