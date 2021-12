’Werken in frontlinie afmattend’

Het was vroeger ook wel eens wat maar tegenwoordig is het naar mijn bescheiden mening bijna niet meer te doen als handhaver, c.q. hulpverlener. Dan praat ik dus niet alleen over de politie maar ook over ambulancepersoneel, brandweerlieden en boa’s.

Mensen klagen steen en been over het gebrek aan vrijheden. Nou vind ik zelf dat, als mensen de vrijheid willen om het goede te doen, ze die vrijheid zeker moeten krijgen maar als mensen de vrijheid willen om het verkeerde te doen dan moeten ze aangepakt worden. Dan is het een schandaal dat politiemensen die in de stress van het werk een keer een klap te veel uitdelen voor de rechter moeten komen. Het is altijd zo dat op sociale media een klein stukje van het gebeuren te zien is en dat is dan uiteraard het gedeelte wat ten nadele is van de gezagsdrager. Laat dan het hele verhaal zien. Hebben die mensen die dat doen dan niet door dat, als deze verloedering doorgaat, zij daar zelf ook ooit het slachtoffer van worden?

C. Schwarze