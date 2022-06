’Nederlanders reislustig’

Nu de wereld weer “open” is, wil Nederland weer uitvliegen. Ver en massaal. Misschien niet zo’n slim idee in deze onzekere tijden van oorlog, klimaatstress en torenhoge energieprijzen. Ieder nadeel heeft zijn voordeel. In Nederland wordt het steeds warmer. Ik zet mijn tentje op op Texel. De boot vaart in ieder geval.

Welmoet van der Sluys,

Alphen aan den Rijn