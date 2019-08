’Pure kwestie van wetshandhaving’

Als er een geloof opeens naaktlopen op straat propageert, dan wordt dat ook verboden, omdat naaktlopen op straat van de wet niet mag. Het wordt niet verboden omdat het vervelend voor de vrouwen zou zijn. Men moet niet overal het geloof bij betrekken. Het gaat om de wet.

En we moeten het idee dat de nikab zielig is voor de vrouwen, loslaten. Velen staan er voor 100% achter. Maar... Je bent in een westers land en daar is totale gezichtsbedekking in het openbaar verboden.

Als wij in een land zijn waar een moslimcultuur heerst, dan is topless zonnen verboden. Nou en? Het is allemaal aeen kwestie van aanpassen aan het land, en de wetten, waarin je je bevindt. Hoe moeilijk is dat?

Wij hebben jaren in verschillende landen gewoond waar een moslimcultuur is. Daar verbaasden we ons in eerste instantie over de vrouwen die steeds een sluier dragen. Totdat we in gesprek met hen kwamen en bleek dat velen het heel prettig vonden om gesluierd over straat te lopen.

Zonder sluier voelden die vrouwen zich erg bekeken. ‘s Lands wijs, ‘s lands eer. Gewoon alleen de wet handhaven. Dat is alles.

Irene Jesse, Lelystad