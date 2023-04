Premium Het beste van De Telegraaf

Hoofdredactioneel commentaar Extra bevoegdheden NS-beveiligers mag niet leiden tot afstoten politietaken

De NS gaat extra medewerkers aantrekken om het geweld in de treinen en op stations te beteugelen. Het aantal incidenten waarbij NS-personeel werd geslagen, bespuugd en bedreigd is in 2022 gestegen van 744 tot bijna duizend. Ook afgelopen weekeinde waren er meerdere uitbarstingen van geweld.