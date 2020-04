Brief 2 ’Grenzen dicht rond pasen’

Als ze al van plan zijn om naar Nederland te komen, blijven ze echt niet thuis door een oproep van premier van Nederland. Ik zou als ik jou was je invloed op de burgers van onze buurlanden niet overschatten.

Dus doe nu even niet zo liberaal door ook nu weer uit te gaan van eigen verantwoordelijkheid. Doe 'gewoon' even de grenzen een weekje dicht. Laten we geen onnodig risico nemen, toch?

Dolf Blom

