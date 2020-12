’Direct boete bij weigeren mondkapje’

Minister Grapperhaus (Justitie) zegt over het naleven van de mondkapjesplicht dat er niet direct beboet zal worden. Hij geeft aan: ’Net als met de andere coronaregels worden mensen eerst erop aangesproken’ en omdat ’mensen hieraan moeten wennen’. Wéér het zoveelste voorbeeld van zalvend overheidsgedrag. Hoezo wennen? Er bestaat geen enkele onduidelijkheid over de verplichting om nu een mondkapje te dragen. Laat handhavers niet in een spagaat komen.

Waarschuwen levert juist weer discussie op met de mensen die geen mondkapje willen dragen. Zo’n dertig jaar geleden liet een burgemeester in een column optekenen: ’Nederland gaat gedogend ten onder’. Hij heeft gelijk gekregen want we zijn in een samenleving waarin de grenzen op veel wetgevingsterreinen als gevolg van gedoogbeleid grof worden geschonden.

Net zoals gedogen is ook nu dit weer een voorbeeld van de ’zalvende overheid’. Wees duidelijk en handhaaf de regels en wetten. Juist dat draagt ook bij aan de geloofwaardigheid van dat deel van de samenleving dat een verbod serieus neemt en naleeft!

Rob Dommerholt, Lemmer