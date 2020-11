Uitslag stelling: Testbereidheid is minimaal

Experts berekenden dat als we alle maatregelen nu zouden opheffen de volledige bevolking zich vaker dan elke drie dagen moeten laten testen om het aantal besmettingen enigszins te controleren. Een onrealistisch beeld, aldus 90 procent van de respondenten. „Alleen al omdat de meeste mensen zich niet wil laten testen zal deze strategie mislukken”, is de overheersende mening. Iemand gaat hierop door: „Een goed idee als iedereen zou meewerken, maar dat gaat niet gebeuren. Ik zit zelf bijna alleen maar thuis en ik zie dat porren in mijn neus echt niet zitten.”

Driekwart van de respondenten geeft dan ook aan zelf niet bereid te zijn zich maandelijks (of vaker) te laten testen. „Ik ga er echt niet aan beginnen. Een tijdrovende toestand ook.” Men is veelal kritisch over de huidige testmogelijkheden: „De test is dusdanig vervelend dat ik me alleen bij klachten zal laten testen. Na een paar dagen had ik nog last van een geïrriteerde keel en neus”, vertelt iemand. „Testen moet makkelijker dan met een stok in je neus. Geef mij maar een test met vingerprik anders doe ik het niet.” Een sneltest zou de testbereidheid kunnen verhogen, maar als mensen dan al testen, dan is het nog de vraag of ze thuisblijven bij een positieve uitslag, wordt er gesteld. „Ik vrees dat de discipline bij velen ontbreekt. Dit plan zou alleen werken als het verplicht wordt, maar hoe regel je dat?”

Daarbij is er onder de deelnemers weinig vertrouwen in de uitslag van de coronatest. „In Slowakije zagen we dat massaal testen veel valse uitslagen oplevert. Ongeveer de helft van de coronagevallen werd niet ontdekt”, weet iemand. „Als we met massaal testen teruggaan naar ’normaal’ , krijgen we een massale corona-uitbraak.” Het vertrouwen op massaal testen om de maatschappij weer open te gooien is dus een te groot risico, denkt 64 procent. Volgens velen blijft het dweilen met de kraan open: „Als mensen eenmaal weten dat ze negatief getest zijn, zakt de waakzaamheid weg, maar de ene dag negatief, kan de volgende dag positief zijn.” Door massaal te testen creëer je dus vooral schijnveiligheid, denkt 77 procent. Anderen zijn bang dat het stijgende aantal positieve testen juist tot strengere maatregelen zal leiden: „Het gevolg hiervan is een hele berg extra (vals) positieve tests. En daardoor komen er weer extra maatregelen. Massaal testen gaat vrijheid kosten in plaats van terugbrengen.”

Volgens driekwart van de stemmers zou het beter zijn om gericht te testen in regio’s waar de besmettingsgraad hoog is of bij een uitbraak in bijvoorbeeld een verpleeghuis. Volgens sommigen kan dit best doorgetrokken worden naar alle publieke ruimtes: „Overal waar je naar binnen gaat een sneltestje, automatisch gekoppeld aan een systeem en binnen 15 min. een berichtje op je telefoon. Alleen naar binnen als je een negatieve test van die dag kan laten zien. Hiervoor krijgen we terug dat alles weer open gaat!”

Een minderheid ziet massaal testen wel als de beste manier om het aantal besmettingen te controleren in afwachting op het vaccin: „Overzicht is nodig om de samenleving weer op te kunnen starten.”