’Uitkering niet omlaag’

Enkele jaren geleden ben ik volledig afgekeurd wegens een hele nare auto-immuunziekte. De pijn en ongemakken waarmee deze ziekte gepaard gaat wens ik niemand toe. Elk jaar ben ik binnen no time m’n eigen risico kwijt + andere kosten die ik moet maken vanwege deze ziekte waar ik zelf niet om gevraagd heb. Om dan te pleiten voor het verlagen van de uitkeringen van mensen die door ziekte veelal aan huis gebonden zijn, helemaal in deze tijd waarin we noodgedwongen al in een koud huis zitten, getuigt van weinig respect voor mensen die dikke pech hebben met hun gezondheid.

Ronald Abbo,

Den Helder