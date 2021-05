Uitslag Stelling: Stress door scoringsdrang

Een hoge werkdruk hoort er nu eenmaal bij in politiek Den Haag, iets waar politici bewust voor kiezen, is de overheersende mening. Bovendien: „Daar krijgen ze ook het salaris naar. Menigeen in het bedrijfsleven of een andere branche met dezelfde werkdruk zou dromen van zo’n salaris.” En: „Kamerleden hebben genoeg reces om bij te tanken”, vult iemand aan.

Volgens veel respondenten is het aan de politici zelf om op een verantwoorde manier om te gaan met deze werkdruk. En als ze hier niet in slagen, dan zijn ze misschien niet geschikt voor het vak, wordt er gezegd. „Misschien is de baan niet te zwaar, maar zijn de personen niet geschikt voor zo’n baan. Nieuwe kandidaten moeten dan maar beter getest worden op stressbestendigheid.”

Hoewel weinig respondenten medelijden hebben met politici die bezwijken onder te hoge werkdruk vindt bijna de helft het wel goed dat dit thema op de agenda wordt gezet. „Nu er onder politici slachtoffers vallen worden eindelijk de ogen geopend over wat te hoge werkdruk met iemand doet”, vindt een stemmer.

Kamervoorzitter Vera Bergkamp gaat in ieder geval met demissionair minister-president Mark Rutte in gesprek over de werkdruk op het Binnenhof. Volgens de voorzitter zou een meer voorspelbare agenda een manier kunnen zijn om de werkdruk enigszins te verlagen. Het gros van de stemmers verwacht niet dat dit zal werken. Actuele ontwikkelingen vragen nu eenmaal om een snel antwoord vanuit de Kamer, voorspelbaarheid is vaak niet mogelijk, reageert men veelal.

Het inperken van de vergadertijd zou wel kunnen helpen oververmoeidheid onder Kamerleden te verminderen, denkt menig deelnemer. „Ze moeten niet meer doorvergaderen tot middernacht”, wordt er gezegd. „Als de Kamer eens begint met het aantal sprekers terug te dringen.” Want die nachtelijke vergaderingen zijn niet alleen slecht voor de gemoedstoestand van politici, maar dienen ook het landsbelang niet, wordt er gesteld. „Worden er dan de juiste beslissingen genomen? Ik denk het niet!” Iemand weet hoe de vergadertijd beperkt kan worden: „Er zijn te veel politieke partijen en iedereen wil spreektijd. Kiesdrempel omhoog dus. Ook moeten er meer stafmedewerkers voor Kamerleden komen.”

Daarnaast zouden politici minder stress ervaren als ze meer bezig zouden zijn met inhoudelijke zaken in plaats van met hun voorkomen. De druk van (sociale) media op politici is groter geworden, denkt 66 procent: „Ze zijn nu vooral met hun imago bezig”, zegt iemand. „Er is te veel scoringsdrift onder invloed van media. De drang bij Kamerleden om zich te profileren als de camera’s aanstaan is enorm.” Tijd voor bezinning zou iedereen goed doen: „Om tot goede besluitvorming te komen is wijsheid en denktijd nodig. Door de hyperactieve media en hoge verwachtingen van talloze partijtjes is dit onmogelijk. Hierdoor is zowel de Kamer, de burger als de bewindspersoon slachtoffer. Iets meer denk- en leestijd zou het totale proces omtrent beleidsvorming verbeteren.”