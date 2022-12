’NAVO meer betrokken bij oorlog’

Het is inmiddels een publiek geheim dat er speciale eenheden uit Amerika en Engeland aan de Oekraïens/Russische grens zijn ingezet om het meest geavanceerde wapentuig te bedienen. Na de aanvankelijke terughoudendheid mengen we ons steeds meer in een strijd die desastreus gaat aflopen. Niet alleen betaalt de burger nu al een hoge tol voor onze bemoeienis, dat gaat nog veel erger worden.

Rusland kan zich niet permitteren om zich helemaal terug te trekken en China is zich net als Amerika, met de oorlog gaan bemoeien en helpt Rusland achter de schermen. Anders is ook niet te verklaren waar al die munitie vandaan komt waarmee de Russen Oekraïne nu bestoken. De rivaliteit tussen Amerika en China wordt over onze rug uitgevochten.

Bert Osendarp, Irechek