’Bevolkingsgroei is blinde vlek voor deze regering’

Tennis

Bonte menigte van tennisfans en anti-vaxxers bij hotel Novak Djokovic

Novak Djokovic blijft nog zeker tot maandag in Australië. Pas dan wordt er een uitspraak verwacht in het beroep tegen zijn uitzetting uit het land vanwege visaproblemen. De Servische tennis, die zijn titel op de Australian Open wil verdedigen, zit tot die tij in een quarantainehotel in Melbourne, wa...