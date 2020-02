’Pensionado’s dupe van te strenge rekenregels’

Daarin zit het addertje onder het gras, de rekenregels worden al jaren zo creatief aangepast dat het altijd kommer en kwel zou zijn met de pensioenpot. Maar het tegendeel is waar, deze rekenregels worden dusdanig aangepast dat de jongere generatie, na hun backpackperiode en de late start in de arbeidsmarkt, ook op tijd van hun pensioen moet worden voorzien. En daar gaat het mis. De pensioengerechtigen van jaren geleden en de huidige hebben in hun werkzame leven altijd betaald voor een ’standvastig’ pensioen, hetgeen al jaren niet is uitgekeerd.

Mevr. Brugman, Lelystad