Stelling: We gooien te makkelijk elektronica weg

De afvalberg elektronische apparaten groeit zo hard dat Nederland moet oppassen voor boetes uit Brussel. Consumenten gooien bijvoorbeeld oude mobieltjes weg bij het huisvuil in plaats van hun oude elektronica in te leveren bij de milieustraat of de winkelier. Gooien we te makkelijk spullen weg of laten we juist oude elektronica, zoals mobieltjes, thuis verstoffen?