’Eenheid EU nu van groot belang’

Behalve een paranoïde gek is Poetin een machtspoliticus en een briljant pokerspeler. Hoe langer het duurt voor hij gestopt wordt, hoe moeilijker dat zal zijn. Het arsenaal daartoe is helaas uiterst beperkt. Het Westen heeft terecht besloten om niet daadwerkelijk militair in te grijpen. Terecht omdat wij als fatsoenlijke samenleving militair geweld uitsluitend als het uiterste middel zien en omdat een gewapend conflict tussen de twee wereldmachten ons in een nieuwe wereldoorlog zou storten. Er blijft daarom slecht één middel over en dat is toepassen van de strengst mogelijke sancties tegen de agressor. Europa moet daarbij eensgezind blijven. Mogelijk heeft Poetin erop gegokt dat Europa geen gesloten front zal vormen; het is cruciaal elkaar te blijven vasthouden. Helaas treffen we met sancties niet alleen Rusland, maar ook onszelf. Dat geldt voor de verschillende EU-landen. Om alle landen achter het sanctiebeleid te houden zou er een egalisatiefonds moeten komen waaruit bovenmatig getroffen landen compensatie zouden moeten krijgen.

C. van der Toorn, Oude Wetering