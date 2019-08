Het lijkt dubbelop, een hitteplan voor dummies. Tenslotte weet ieder weldenkend mens wat te doen als de koperen ploert zich roert en de temperatuur oploopt. Smeren, schaduw, drinken. Zo moeilijk is het niet. Bovendien zijn we zo langzamerhand ervaringsdeskundigen die zich schikken in onze nieuwe mediterrane klimaatwerkelijkheid.