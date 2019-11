Niet iedereen in de bijstand hetzelfde

Door faillissement van het bedrijf waar ik werkte ben ik op mijn 60e mijn baan verloren. Gezien mijn zeer goede opleiding en ruime ervaring dacht ik dat ik wel heel gauw een andere baan zou vinden. Niets is minder waar. Ik ben nu 63 jaar en zit dus in de bijstand. Dit na honderden sollicitaties, zelfs ver onder mijn niveau. Ik ben zelfs niet eenmaal uitgenodigd voor een gesprek. Dit is vreselijk frustrerend.

Ik heb na mijn studie altijd fulltime gewerkt. Om keer op keer te horen dat je sollicitatie is afgewezen is zeer verdrietig. Ik weet ook waarom: mijn leeftijd. Dat men nu een tegenprestatie wil van mensen die in de bijstand zitten vind ik absurd. Het geeft mij het gevoel dat ik wel goed genoeg ben om onbetaald werk te verrichten maar voor betaald werk te oud ben. Tegen al diegenen met een uitgesproken mening over mensen in de bijstand zou ik willen zeggen: denk eerst eens na voor je zo’n snoeiharde mening uit. Niet alle mensen in de bijstand zijn hetzelfde.

Naam bekend

bij de redactie