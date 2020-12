Uitslag Stelling: ’De Jonge te optimistisch’

Een respondent vindt januari veel te vroeg. „Je zit met de kerstvakantie en dan zijn de GGD’s ook nog eens heel erg druk met testen.” Iemand anders heeft er juist het volste vertrouwen in: „We hebben al eerder grootschalige vaccinaties gehad, dus de draaiboeken liggen vast al klaar.” Een scepticus: „Kijk naar de eerdere campagnes met testen en met de beschermingsmiddelen. Dit kan niet goed gaan.”

Organisaties voor de verpleeghuiszorg werpen allerlei bezwaren op. Zo zou het problematisch worden de vaccins te bewaren op vriestemperatuur. Ook voorzien de verpleeghuizen allerlei logistieke problemen. Een deelnemer die ook beren op de weg ziet: „Dat Pfizer-vaccin moet bewaard worden bij tachtig graden onder nul, en dan moet er ook nog een tweede vaccinatie komen waar iedereen dan wel voor moet komen opdagen. Een logistieke nachtmerrie.”

Een meerderheid van de respondenten vindt de bezwaren van de verpleeghuizen terecht. Toch reageren sommigen sceptisch. „In Nederland is er altijd wel een groep die bezwaren heeft. Het lijkt wel onwil om je te conformeren en ervoor te gaan, terwijl dat hier toch echt nodig is.”

De zorgorganisaties vinden dat de vaccinatiecampagne moet gebeuren met militaire precisie. Een advies: „Als het met militaire precisie moet gebeuren, laat het dan ook uitvoeren door militairen.” Driekwart van de deelnemers denkt niet dat de Nederlandse overheid hiertoe in staat is. Daardoor vinden zij dat Hugo de Jonge voor zijn beurt heeft gepraat.

Kwetsbare ouderen krijgen het vaccin het eerst. Een meerderheid vindt dat een goede strategie. Echter is nog niet bekend wat het effect van de vaccins zal zijn op ouderen. Dat vinden de meeste stemmers geen aanvaardbaar risico. Een respondent: „Het is toch van de gekke dat niemand weet wat de werking op lange termijn zal zijn.”

Mocht de vaccinatiecampagne wel lopen volgens plan, dan zijn de ouderen – die het meeste risico lopen om ernstig ziek te worden – beschermd. Ruim de helft denkt dat de teugels dan wel wat losser kunnen. Een grote meerderheid verwacht dat veel landgenoten te vroeg gaan denken dat ’alles’ straks wel weer kan. Een stemmer pleit voor geleidelijk lossere maatregelen naarmate de vaccinatiegraad stijgt. „Niet beginnen met stadions vol, maar met een vijfde en dat zo langzaam opbouwen.”

De verwachting is dat volgend jaar augustus het ’gewone leven’ weer kan beginnen. De meeste stemmers denken dat dat tijdstip veel eerder zou kunnen zijn, een kwart pas veel later. Nog eens een kwart denkt dat het leven dat we gewend waren nooit meer terugkomt. „Zolang we te maken hebben met mensen die de regels aan hun laars lappen, gaan we nooit meer terug naar het oude normaal.”

Bij de vraag of ze de prik gaan halen als ze de oproep krijgen, antwoordt iets meer de helft van de stemmers met ’ja’. Een derde laat zich niet vaccineren en een veel kleinere groep weet het nog niet. Een suggestie: „Als er straks nog steeds zo’n tekort is, zou ik niet veel moeite doen de weigeraars over de streep te trekken. Scheelt weer.”