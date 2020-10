Uitslag Stelling: Meer transparantie online

Een stellingdeelnemer reageert: „Heel veel mensen denken dat alles waar is wat op het internet staat”. „Daar komt ook nog eens bij dat alles online te hacken is waardoor veel mensen gedupeerd worden. Meer transparantie en controle door de overheid zou een goede zaak zijn.”

„Je moet weten in wat voor vijver je vist. Alle mogelijke negatieve gevolgen van online aankopen moeten bekend zijn. Er moet dus veel meer transparantie komen”, aldus een ander. „Bij online aankopen ben je volledig afhankelijk van de geleverde informatie dus dan is het extra belangrijk dat deze informatie juist is”, schrijft iemand.

„Online zouden dezelfde regels moeten gelden als in een stenen winkel”, stelt een respondent. „Ik bestel trouwens alleen ergens iets als er ook een fysieke winkel van bestaat waar ik eventueel fysiek verhaal kan halen.”

Vooral het plan om bedrijven die nepreviews plaatsen hard aan te pakken kan op veel steun rekenen. 86% vindt dat hier hoge boetes voor mogen worden uitgedeeld. „ „Niemand wil belazerd worden, maar toch gebeurt het”, stelt een respondent. „Men kan van alles publiceren zonder dat het waar is. Daar moet een eind aan komen en als de platforms dat niet kunnen voorkomen, moeten ze verboden worden.”

Veel stellingdeelnemers vragen zich echter wel af of de plannen van de staatssecretaris te handhaven zijn. „Transparantie online, wat een utopie. Neprecensies zijn niet te voorkomen”, aldus een gedesillusioneerde respondent. „Het eerste wat mij te binnen schiet is, hoe gaat dit gehandhaafd worden?”, reageert een ander. „Wie gaat bepalen welke reviews gemeend zijn en niet gekocht? Wie bepaalt of mijn review echt of nep is? En wie zorgt ervoor dat mijn negatieve review niet verwijderd wordt?”

Ook geloven veel respondenten niet dat strengere regelgeving alle misleiding op internet zal tegengaan. „Het blijft toch je eigen verantwoordelijkheid”, reageert iemand. „Zelf een beetje filteren en nadenken kan geen kwaad.” Dat vindt ook een ander: „Als er ergens alleen maar positieve reviews staan, vind ik dat verdacht en twijfel ik om er iets te kopen.” Nog iemand: „Er staat veel onjuiste info online, daarom kijk ik zelf ook altijd op meerdere sites om zo een goed beeld te krijgen.”

Een respondent stelt dat we volwassen en verstandige mensen zijn die zelf prima online informatie kunnen beoordelen ’en niet als kleine kinderen bij de hand hoeven worden genomen door een overheid die het zogenaamd beter weet’.

Een kleine minderheid (7%) vindt dat online regelgeving ook te ver kan gaan. Het woord ’censuur’ valt daarbij regelmatig. „Goed dat hier naar gekeken wordt maar wel uitkijken dat het middel niet erger wordt dan de kwaal. Bedrijven moeten ook nog normaal kunnen ondernemen”, stelt een respondent. „Het wereldwijde web is een open bron en dat moet ook zo blijven”, reageert een ander. „Wanneer een consument daar bewust gebruik van maakt, zou hij of zij de consequenties moeten kennen. Anders kun je beter naar de winkel gaan.”