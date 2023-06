Het gejuich waarmee kabinet zich vastklampt aan asielakkoord is voorbarig en misleidend

Er ligt, na jaren van onwillig gesteggel, een Europees Asielakkoord op tafel. Eindelijk zijn de grillige EU-landen het op sommige punten eens, al was er een noodsituatie voor nodig. Maar het gejuich waarmee het kabinet zich hieraan vastklampt in zwaar politiek weer is voorbarig en misleidend. Het zal nog jaren duren voordat het akkoord (mogelijk gewijzigd) in werking treedt. Bovendien ontslaat dit asielvoornemen – meer is het akkoord niet – de Nederlandse regering niet van de plicht om nu al een strenger asielbeleid te voeren. We worden overspoeld, dat is de rauwe werkelijkheid.