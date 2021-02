Uitslag stelling: ’Avondklok moet blijven’

Nog meer onduidelijkheid rond de toch al omstreden avondklok. Dinsdag sprak de voorzieningenrechter in Den Haag uit dat de avondklok per direct moet verdwijnen omdat deze op verkeerde juridische gronden zou zijn ingevoerd. De Staat vecht deze uitspraak aan en vrijdag wordt het hoger beroep behandeld. Volgens 61 procent van de respondenten heeft dit kans van slagen. Velen hopen dan ook dat de uitspraak wordt ingetrokken. „Ik hoop dat de regering het hoger beroep wint en de rechter niet op de stoel van de virologen gaat zitten”, reageert een deelnemer. Mocht de uitspraak blijven gelden dan kan de avondklok via een nieuw wetsvoorstel alsnog in stand worden gehouden. Maar liefst 86 procent van de stemmers verwacht dat dit zal gebeuren. En het is heel goed dat de regering de avondklok hoe dan ook wil doorzetten, vindt de meerderheid. „Omdat de avondklok het aantal reisbewegingen beperkt en contacten moeilijker maakt. We moeten nog even doorzetten totdat er voldoende mensen gevaccineerd zijn en kunnen doorgaan naar het normale leven”, zegt een respondent. Het is nog te vroeg om de teugels te laten vieren, stellen zij. „Anders gaat de jeugd weer los en schiet het aantal besmettingen omhoog”, vreest iemand. Er wordt veelal gesproken van een ’effectieve’ en ’duidelijke’ regel waarvan het gros gelooft dat het werkt. Bovendien geeft 79 procent van de respondenten aan zelf helemaal geen last te hebben van de avondklok. Sommigen denken vooruit: „Je kan maar beter nu binnen zitten ’s avonds dan straks in de zomer, nog even doorzetten.”

Hoewel de meeste stemmers het voortzetten van de avondklok aanmoedigen vreest men wel dat het na al dit ’gestuntel’ lastiger zal worden om de maatregel te handhaven. Zo vindt een stemmer: „Het is echt een blunder om dit juridisch niet goed dicht te timmeren.” Toch geeft men vooral af op Viruswaarheid-voorman Willem Engel die de rechtszaak aanspande. „Meneer Engel moet eens goed nadenken over wat hij allemaal teweegbrengt met zijn rechtszaken, demonstraties en opstokerij.” Volgens iemand anders zou deze „dwarsligger die probeert maatregelen te ondermijnen via rechtszaken eens verplicht op de ic moeten gaan werken.” Daarbij leidt deze rechtszaak af van waar het daadwerkelijk om gaat. „Doel was toch om de ouderen en zwakkeren te beschermen? Het is nu meer een machtsspel geworden”, stelt iemand. De helft van de deelnemers verwacht dat men hierdoor meer lak zal hebben aan de avondklok. Volgens tegenstanders zal dit weinig uitmaken. „Het werkt nu al niet”, zegt een tegenstander. „Jongeren komen bij elkaar rond half 9. En zuipen de klok rond tot 04.30 uur.” Iemand bevestigt dit: „Ik kan uit ervaring zeggen dat men in plaats van een bezoekje nu tot diep tot in de nacht thuis feest. Werkt dus averechts.” Felle tegenstanders noemen de avondklok een ’onrechtmatige inbreuk op onze vrijheid’ en ’een disproportioneel middel waarvan het effect discutabel is’. Het is volgens hen dan ook ’belachelijk dat er nu weer een spoedwet door de strot wordt geduwd’.