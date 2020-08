Weer hebben de ouderen het gedaan.Zij blijven hardnekkig wonen in hun eigen koophuizen, die zij meestal al grotendeels hebben afbetaald. En dat, terwijl de jeugd maar geen huis kan vinden.

Dat is niet de schuld van de ouderen. Dat komt door het totaal verkeerde, ongeinteresseerde beleid van oa mevr. Ollongren. Want wees eens reeël: je zit in je eigen, door hard sparen (bijna) afbetaalde huis met tuintje, voor een redelijk bedrag per maand. Oke, het huis is aan de grote kant, dus je zou kleiner willen wonen.

Maar, dan komt het: je zóu zeggen kleiner is ook goedkoper. Niks daarvan. Kleiner is altijd duurder, kleiner heeft vaak geen tuintje of fatsoenlijk balkon, kleiner is kortom financieel en qua woongenot inleveren.

En ja, dan blijf je wonen waar je woont. Met dank aan Ollongren. Die het beleid weer aan de gemeenten overlaat. Ja, zó kan ik ook besturen

W. Praal, Capelle aan den IJssel