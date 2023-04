’Justitie naïef met zware criminelen’

Taghi heeft vanuit de gevangenis al meerdere moorden geregeld en zijn vorige advocaat fungeerde ook al als lange arm. Waarom bepalen we niet dat er altijd iemand meeluistert? Iemand die geen informatie mag doorgeven aan het OM, maar wel oplet dat er geen communicatie naar buiten lekt via de advocaat. De wetgeving zal op dit punt snel moeten worden aangepast, want dit soort misdadigers heeft er alles voor over om hun zaken voort te zetten en gaat letterlijk over lijken.

Bas Overmars