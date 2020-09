’Meer toezicht op scholieren in supermarkt’

Momenteel is er onrust en onzekerheid in de onderwijswereld. Door de beperkte testmogelijkheid kunnen er weer scholen gesloten worden, wat het niveau van het onderwijs niet ten goede komt.

Ook onder de scholieren is er een toename van besmettingen. Met deze wetenschap begrijp ik niet, dat groepen kinderen in de pauze de bakker, de snoepafdeling en bij de blikjes drank in de supermarkten bestormen. Bij de kassa staan ze, omdat ze zo met elkaar bezig zijn, vlak achter hun voorganger.

As je dan de omroeper hoort zeggen: Neem afstand van elkaar. Kom het liefst alleen uw boodschappen doen, dan begrijp ik niet, dat de supermarkten geen maatregelen neemt tegen deze hordes.

Joke van Leeuwen,

Amersfoort