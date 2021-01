’Daadkracht in politiek nu nodig’

Alle mooie en verklarende verhalen ten spijt van minister Hugo de Jonge en premier Rutte. Politiek Den Haag blinkt uit in het voeren van ellenlange debatten. Het is de hoogste tijd om Israël, en dichterbij, Duitsland te raadplegen. Met militaire precisie, discipline en voortvarendheid wordt elders het coronavirus bestreden, worden burgers gevaccineerd. Om jaloers op te zijn. Geen politiek gezever over een minuutje meer of minder voor het instellen van een avondklok, strenge handhaving en bekeuringen uitdelen. Kortom krachtdadig handelen en uitvoeren. Dat is n u nodig in plaats van politiek correct handelen.

B. Huisman