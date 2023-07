Zaak-Kevin Spacey toont gevaarlijke schaduwkant van MeToo-beweging

Is de nachtmerrie van Kevin Spacey voorbij? Deze week kwam de Amerikaanse acteur de rechtbank uit gewandeld als een vrij man. Als je dat vrijheid kunt noemen. Ja, alle negen klachten tegen hem wegens seksueel grensoverschrijdend gedrag bleken ongegrond. Hij was onschuldig over de hele lijn. Maar dat betekent niet dat Spacey ongestraft is gebleven. Hij werd gecanceld op basis van beschuldigingen en verstoten.