Premium Het beste van De Telegraaf

’Hel’ van een hittegolf in Spanje

Door HILDE POSTMA Kopieer naar clipboard

BARCELONA - Heet, heter, heetst is het in Spanje. Heel het land wacht op afkoeling maar voorlopig zitten we nog midden in de piek van de eerste lange hittegolf van dit jaar, die zeker nog tot het weekend aanhoudt.