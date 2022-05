’We kunnen prima zonder Derksen op TV, maar hij keerde zich als enige tegen woke-cultuur’

Sterren

Anna Nooshin ging naar psychiater voor paniekaanvallen

Anna Nooshin vertelt in een gesprek met NRC over haar paniekaanvallen, haar vader die haar moeder en zusje geregeld in elkaar sloeg en de asielzoekerscentra (azc’s) waar ze als kind verbleef. De krant interviewde de influencer over de documentaire ANNA: STATUS, die Prime Video maakte en te zien is b...