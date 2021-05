Uitslag Stelling: Trots zijn op onze vrijheid

Meteen doen, zo vindt een respondent: „Met een uitgebreid programma waarmee onze vrijheid wordt gevierd en wat ons doet realiseren dat vrijheid niet vanzelfsprekend is.” Een andere respondent heeft een persoonlijker argument om te feesten op 5 mei: „Het is mijn verjaardag en ik heb een horecazaak. Dubbel feest.”

Werkgevers zullen ’not amused’ zijn met zo’n extra vrije dag, zo verwacht een grote meerderheid van de deelnemers. Een respondent noemt het een ’lekker makkelijke opmerking’ van Rutte. „Vervolgens zegt hij dat werkgevers en werknemers er maar voor moeten zorgen dat het in de cao komt. Niks nationale feestdag dus.” Een respondent vindt een vrije dag op Bevrijdingsdag mooi wisselgeld voor onderhandelingen voor hoger loon. „Zo’n extra dag kost geld, en meer betalen, daar houden werkgevers niet van.”

Bijna niemand van de respondenten is van plan voor deze extra dag vrij een andere feestdag in te leveren. Een opmerking: „Of er een dag extra bij, of helemaal niks. 5 Mei verspringt ieder jaar, dus het valt ook vaak in het weekend, dus dan heb je er niets aan.”

Mocht het dan toch moeten, dan zouden de meeste respondenten af willen van Koningsdag. Een deelnemer: „Bevrijdingsdag is veel belangrijker dan Koningsdag. En als we dan toch zo nodig moeten: vier lekker Koningsdag op de zondag die het dichtste bij de verjaardag van de koning ligt.”

De meeste deelnemers vinden het geen goed idee als werknemers zelf de dagen zouden mogen kiezen waarop ze vrij zijn. Iets meer respondenten zouden het goed vinden als de dagen van vrije keuze religieuze feesten zijn, zoals joodse, islamitische of Grieks-orthodoxe feestdagen. Een tegenstander die dit heel onpraktisch. vindt: „Als je vrij wilt op religieuze feestdagen, moet je maar emigreren naar een land waarop je op die dagen wel vrij bent.” Een andere opmerking: „Iedereen kan kiezen wanneer hij vrij is. Dat heet snipperdagen.”

Toen Willem-Alexander koning werd, ging de nationale feestdag van 30 naar 27 april. De meeste respondenten vinden het goed dat de feestdag van het koningshuis plaatsvindt op de verjaardag van de koning, ondanks dat deze minder goed aansluit op andere vrije dagen.

Veel vrije dagen -zoals dit jaar Hemelvaartsdag- vallen in de meivakantie. Scholen mogen zelf kiezen in welke weken ze de meivakantie laten vallen. Een ruime meerderheid vindt dit verwarrend. Het ideaal van een stemmer: „Een mooie vakantieweek zou zijn: vrij op 30 april, 1 mei en 5 mei.”

Zelfs al zou 5 mei een nationale feestdag gaan worden, dan nog hebben Nederlanders de minste vrije dagen van alle Europeanen. Twee derde van de stemmers vindt dat dit er best meer mogen worden. „De werkdruk in Nederland is al ontzettend hoog. Daar mag best wat meer vrije tijd tegenover staan”, zo vindt een respondent. Iemand anders vindt het karige aantal vrije dagen een vorm van Nederlandse gierigheid.

Van de meeste deelnemers zou 1 mei, de Dag van de Arbeid, een vrije dag mogen worden. „In heel de wereld is op die dag iedereen vrij, behalve wij in Nederland.”