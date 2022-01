Uitslag Stelling: ’Lockdown is onhoudbaar’

Volgens het OMT zou er pas eind januari ruimte zijn voor verdere versoepelingen vanwege de onzekerheid rond de omicronvariant. De boostercampagne zou tegen die tijd ook grotendeels zijn afgerond. Daar moeten we niet op wachten, vindt 70 procent van de respondenten. „Bijna alle kwetsbaren en ouderen boven 60 jaar hebben voor de jaarwisseling hun booster al gehad. Daarmee zijn we als samenleving voldoende beschermd om alles weer volledig open te gooien”, vindt een stemmer. En: „Mocht je als 60-minner toch twijfels hebben, dan beperk je gewoon je eigen sociale contacten totdat je je booster gehad hebt.”

Het OMT blijft voorzichtig en waarschuwt voor een ‘golf van infecties’ als de basisscholen en middelbare scholen op 10 januari weer opengaan. Nog geen kwart van de stemmers is hier ook bang voor en wijst erop dat versoepelingen hand in hand moeten gaan met voldoende ziekenhuiscapaciteit. „De druk op de ziekenhuizen is nog steeds enorm. De overige zorg in de ziekenhuizen is al lang afgeschaald. Deze mensen hebben ook het recht om behandeld te worden. Ik snap dat iedereen voor zijn eigen pakje gaat, maar je moet maar eens in de ziekenhuizen gaan kijken, dan weet je beter.”

De meeste stemmers geloven echter dat het allemaal wel zal meevallen met die extra opnames vanwege de vooralsnog ’mild lijkende’ omicronvariant. „Cijfers uit andere landen geven aan dat deze variant meer besmettelijk is, maar tot minder ziekenhuisopnames leidt. En daar sturen we toch al we twee jaar op aan?”

De meerderheid (66 procent) gelooft ook niet dat de huidige lockdown de verspreiding van omicron vertraagt. Onder meer omdat Nederland er helemaal klaar mee is en velen zich toch al niet meer aan de regels houden, wordt er gezegd. Bovendien zoeken veel Nederlanders manieren om de lockdown te ontvluchten, weet men. „We gaan nu met zijn allen gezellig naar België en Duitsland om te winkelen en naar de kapper te gaan. De enigen die profiteren van dit alles zijn de supermarkten.” „Iedereen gaat shoppen in het buitenland, terwijl hier talloze ondernemingen kapotgaan, dus versoepeling is op zijn plaats.” Ruim een derde (35 procent) van de stemmers geeft aan zich niet (meer) aan de coronamaatregelen te houden, 15 procent heeft alleen voor de feestdagen een uitzondering gemaakt, en 46 procent zegt zich nog wel steeds netjes aan de regels te houden.

Veel stellingdeelnemers zouden graag zien dat er per week wordt bekeken welke versoepelingen er kunnen worden doorgevoerd. Volgens 63 procent van de respondenten zou ‘alles open tot 17.00 uur’ vanaf 15 januari een goede eerste stap zijn. Sommigen vinden dat met name de horeca wat extra ruimte verdient: „Alles met een tijdslot tot 17.00 en restaurants tot 20.00”, oppert iemand. Menig stemmer zegt het zat te zijn om voor ‘een stel ongevaccineerden’ thuis te zitten en is voorstander van een 2G-beleid. „Versoepelen, maar alleen voor de gevaccineerden. Het draagvlak voor verder vaccineren neemt anders alleen maar af.”