’Spitsheffing op basis van locatie’

Rekeningrijden is de meest eerlijke methode ten opzichte van reguliere wegenbelasting. De gebruiker betaalt op de momenten dat zijn rit het minst wenselijk is. Dit betekent dat men juist naar een variabel tarief zou moeten gaan wat betreft tijdstip, locatie en type voertuig.

In de Scandinavische landen zie je al een soort ’spitsheffing’ op basis van kenteken en locatie, ongeacht de nationaliteit van het voertuig. Dit vermindert de verkeersdruk en zorgt dat mensen op andere momenten gaan rijden of andere vormen van vervoer gaan gebruiken. Dit zorgt er ook voor dat de locaties waar geen alternatief is, zoals openbaar vervoer, of waar de woon-werkverkeersafstanden groot zijn (lees: buitengebieden) ontzien worden.

Dit alles kan door middel van ANPR-camera’s op rijkswegen en provinciale wegen. Koppel deze dan gelijk aan een trajectmeting, waardoor je ook je verkeersveiligheid vergroot.

Gebruiken mensen met buitenlandse kentekens de wegen, dan betalen zij ook mee. Wel zo eerlijk.

Ing. S.J.P. Keijmel, Breskens