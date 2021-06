’Bijwonen EK-wedstrijd hele toer’

Eerste daarvan is dat ik op de wedstrijddag een corona sneltest moet doen en een negatieve uitslag op mijn mobiele telefoon moet kunnen tonen. Daarvoor moet ik dan ook nog eens een speciale app downloaden.

Als dat allemaal in orde is wordt mij gevraagd uitsluitend binnen het tijdslot van 15.00 tot 15.30 uur het stadion binnen te gaan. Dat is dus tenminste twee en een half uur vóór de wedstrijd die om 18.00 uur begint.

Gezien de in mijn ogen belachelijke voorwaarden is de lol er aardig van af. De (dure) kaarten retourneren kan niet meer en dus ga ik er ondanks alles toch maar heen. En dan maar hopen dat het een aantrekkelijke wedstrijd wordt.

Patrick van Bork, Apeldoorn