’Kernenergie betere oplossing’

En dat is dat de oorzaak van de verzwaring van het elektriciteitsnet niet duidelijk wordt benoemd. De toename van wind- en zonstroom, wiebelstroom, geeft zoveel variatie in het aanbod van stroom en dat moet het netwerk opvangen. Dat is één van de grootste veroorzakers van het probleem. Als de burgers deze rekening niet willen betalen en toch CO2 willen reduceren, dan moeten zij massaal tegengas gaan geven aan de uitbreiding van windparken en zonnevelden en aandringen op kernenergie. Met een constante stroomlevering vanuit kerncentrales behoeft het netwerk niet zo dramatisch verzwaard te worden.

Jan de Geus, Langbroek