’Als de sport echt zo belangrijk is, dan kan de contributie wel omhoog’

Zo stelt scoozz63: „We leven helaas niet meer in een tijd van en/en, maar in een tijd van of/of. Misschien dat sportscholen/zwembaden vaker tijdens daluren dicht moeten, douches moeten sluiten en de kachel een graadje lager moeten zetten. Als de sport echt zo belangrijk is kan de contributie wel omhoog. En kom eens op de fiets naar de sportschool ipv de auto, parkeerterreinen staan altijd afgeladen. Lukt het een club dan nog niet ondanks alle bezuinigingen dan pas een beroep doen op de regering.”

„Waarom kunnen leden zélf hun club niet overeind houden?”, vraagt Hibiscus35 zich af. „Voor vrijwilligers ook een unieke kans om hun vaardigheden te tonen. En anders maar de contributie zo verhogen dat die toereikend is om de club overeind te houden. Sport is toch een vorm van luxe in een tijd dat anderen moeite hebben om rond te komen.”

Andere lezers vinden het raar dat er nu gewezen wordt naar de overheid, zo noemt pau het onwenselijk dat de overheid „alles en iedereen” omhoog zou moeten houden en wijst berexstone op de vele mogelijkheden om thuis of in de buitenlucht te sporten.