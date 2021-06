’Achterkamertjes’ terug

Het ’mea culpa’, de overheid moet er weer voor de burgers zijn, uit de mond van premier Mark Rutte naar aanleiding van de toeslagenaffaire gaf enige hoop op herstel. Openheid, geen achterkamertjes-politiek meer etc.

Nog geen drie maanden later zijn de ’achterkamertjes’ weer in ere hersteld. In weerwil van de verkiezingsuitslag wordt met alle macht geprobeerd een coalitie over links te smeden. Alle hoop is de bodem ingeslagen. De burgers bekijken het maar.

R. Mondelaers,

Bunschoten-Spakenburg