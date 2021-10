Premium Het beste van De Telegraaf

In het vizier: ’Als dit gevecht het einde haalt, eet ik mijn schoen op’ Collision III met Rico had net zo goed Colosseum III kunnen heten

Glory Collission 3 kwam zaterdag met een heroïsche zege van Rico Verhoeven op Jamal Ben Saddik tot een spectaculaire climax. Enkele weken eerder werden voor mij als journalist de debatten al geopend. Op 6 oktober om precies te zijn. Wanneer ik op die woensdag arriveer op Schiphol om in Istanbul verslag te doen van de Grand Prix van Turkije (Formule 1), bereikt mij via-via het nieuws dat Verhoevens aanvankelijke tegenstander Alistair Overeem geblesseerd is geraakt. Bellen, checken, de vervanger proberen te achterhalen (Ben Saddik dus), artikel tikken. De aanloop naar een vlucht was weleens kalmer. Ik klaag niet. Gelukkig is het in de vechtsportwereld nooit saai.