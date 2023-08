’Staatsveiligheid voorop’

Bekijk ook: Opnieuw koranverbranding in Zweden

De van oudsher vertrouwde vrijheid van meningsuiting in de Scandinavische landen is in het geding na de verbrandingen van de koran van de afgelopen tijd. Zowel de Deense als Zweedse regering worstelt met de vraag: moet de wet worden aangepast om zichtbare religieuze haat te voorkomen? En wat is belangrijker: vrijheid van meningsuiting of vrijheid van religie?

Een aanvaardbare oplossing lijkt mij te liggen in de aanpassing van de wet waarbinnen de staatsveiligheid een rol speelt. Als die gegarandeerd kan worden, door matiging op het gebied van religiekritiek, zou de samenleving daar als geheel baat bij hebben.

P. v. Woerkom, Den Haag