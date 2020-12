’Aanval op Blom hypocriet’

Elk stichtingsbestuur bestaat tenminste uit een voorzitter, secretaris, penningmeester. Zonder scheidsrechter Blom in bescherming te nemen heeft hij, zoals blijkt, een advocaat in de arm kunnen nemen met medeweten van de overige bestuursleden. Declaraties dienen, voordat een penningmeester tot betaling overgaat, geaccordeerd te worden door meerdere bestuursleden of diegenen die door de algemene ledenvergadering hiervoor zijn aangesteld. Zoals blijkt is de penningmeester tot betaling over gegaan met medeweten van de overige bestuursleden en het lijkt mij een beetje hypocriet Blom zo te behandelen.

Piet Penning,

Zwijndrecht