’Land van betweters’

In zijn kerstinterview met de Telegraaf gaf demissionair premier Rutte toe dat hij tijdens de coronacris lang niet alles goed had gedaan. Zo zei hij, dat hij er onvoldoende in was geslaagd om Nederlanders te overtuigen om zich aan de corona-basisregels te houden.

Nou Mark, dat is wel het láátste wat ik je kwalijk neem. Ik kan me in elk geval geen ander volk voorstellen, waar ze zoveel het lak hebben om zich aan regels te houden en waar zoveel betweters rondlopen als in ons landje.

Ik vind het ronduit knap dat je je ondanks alle -vaak ongegronde- kritiek toch nog blijft inzetten voor de goede zaak. Ik zou er al lang mee gekapt zijn.

Jan Muijs, Tilburg