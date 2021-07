Premium Buitenland

VS pakt China aan om hack, maar EU en NAVO voorzichtiger

De VS, de EU, de NAVO en andere bondgenoten wijzen China aan als verantwoordelijke voor de grote Microsoft hack eerder dit jaar. Door een lek in de e-mail-software van Microsoft konden hackers aanvallen plegen op duizenden bedrijven en overheidsinstanties. Volgens de VS zou China direct samen hebben...