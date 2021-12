’Vuurwerk afsteken echte traditie’

Vroeger, toen je wekenlang bezig was met het uitpluizen van bestellijsten en meermaals je bestelling aangepast had omdat je van mening was dat die vuurpijl toch echt wel in je collectie hoorde. Vroeger, toen je intens genoot van het samenzijn en het samen afsteken van de diverse pakken rotjes, wondertolletjes en prachtige sierlijke vuurpijlen. Wat een geweldige tijd was dat.

Nu, pak ‘m beet 30 jaar later, geniet ik nog steeds van het vuurwerk. Al is er in al die jaren natuurlijk ontzettend veel veranderd. Zoals bij veel tradities is ook de vuurwerktraditie aan verandering onderhevig. Daarom zijn o.a. de afsteektijden ingekort en diverse soorten vuurwerk verboden. Helaas zit daar ook die o zo geliefde vuurpijl bij.Ontzettend jammer natuurlijk. Nou ja, zolang het verbieden van een vuurpijl maar voor een goed doel dient dan valt er nog mee te leven. Dat goede doel is dan het blijven afsteken van siervuurwerk tijdens de jaarwisseling. Dat siervuurwerk is wat er voor een liefhebber overblijft en nu nog verkocht en ontbrand mag worden.. Ware het niet dat we het dit jaar vanwege Corona met categorie 1 vuurwerk moeten doen en er een verkoop en afsteekverbod op het siervuurwerk in de 2de categorie geldt. Ik geniet nu meer van het prachtige siervuurwerk uit de 2de categorie. De bestellingen van dit jaar zijn doorgezet naar volgend jaar in de hoop dat het dan kan doorgaan.

Rob Snijders, (De Vuurwerkfederatie)