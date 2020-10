’Particuliere tests voor GGD’s’

Merkwaardig, omdat die capaciteit kennelijk wel gewoon in Nederland (!) aanwezig is, gezien de initiatieven van werkgevers collectieven, die het wel voor elkaar krijgen. Zij hoeven geen kits naar Duitsland of nog verder te sturen, het wordt gewoon hier gedaan.

Als dus al die (particuliere) capaciteit ook ter beschikking van de GGD’s zou komen, dan zou het zomaar eens kunnen zijn dat voor iedereen een test op korte termijn beschikbaar zou kunnen zijn.

Peter Vooges, Kudelstaart